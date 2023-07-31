Ученица элитной московской школы умерла при загадочных обстоятельствах Тело семиклассницы без следов борьбы обнаружено под окнами дома в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Тело ученицы одной из элитных школ Москвы обнаружено под окнами дома, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, 13-летняя школьница умерла при загадочных обстоятельствах. На ее теле не найдено никаких следов борьбы, что происходило в квартире, в которой проживал ребенок, также неизвестно.

Известно, что школьница жила вместе с отцом, ее мать скончалась в 2019 году. Девочка училась в седьмом классе одной из столичных частных школ-пансионов. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Как сообщалось ранее, в Рязанской области скончался семиклассник, обучавшийся в кадетской школе в Москве. Предполагается, что причиной его смерти стал удар битой по голове во время игры в лапту. Мальчик был доставлен в больницу с ушибом головного мозга и три недели находился в коме. Он скончался в реанимации. По факту трагедии проводится проверка.

В середине июля в Алтайском крае развернули масштабные поиски 13-летнего мальчика, пропавшего без вести. К поискам подключались спасатели, полицейские и волонтеры. Позднее тело ребенка было найдено в реке. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об убийстве, следователи выясняют детали происшествия.