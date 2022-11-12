Участок «зеленой» ветки метро Москвы закрылся до весны 2023 года

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Москве с 12 ноября закрыт участок метрополитена между станциями «Автозаводская» и «Орехово» Замосковрецкой линии. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта. Это необходимо для полной реконструкции тоннеля на участке «Царицыно» — «Кантемировская».

В планах метрополитена провести совместно с Мосметростроем большой объем работ и фактически построить новый тоннель, протяженность которого составит 120 метров, отмечают в департаменте. При этом оборотные тупики для разворота поездов есть только на станциях «Автозаводская» и «Орехово», поэтому движение будет ограничено на участке между ними.

Для информирования граждан на закрытом участке будут дежурить более сотни инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров и около 70 сотрудников метро, которые помогут построить альтернативный маршрут и подскажут дорогу к автобусам.

Также на время ограничений будет размещено более 350 указателей. Возле закрытых станций пассажиров обещают угощать горячим чаем, печеньем и шоколадом.

На закрытом участке с 5.30 утра до 2 часов ночи будут ходить два маршрута бесплатных компенсационных автобусов — КМ1 и КМ2. При этом в департаменте транспорта предупредили, что пассажирам лучше выбирать альтернативные маршруты, так как автобусы КМ будут работать с увеличенной нагрузкой.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о разработке планов по строительству новых радиальных линий метрополитена. Он отметил, что завершение основной массы работ на Большой кольцевой линии подземки позволит переключить внимание на строительство радиальных направлений, которые будут с ней связаны.

Речь идет о Рублево-Архангельском, Бирюлевском и Троицком направлениях. По его словам, Троицкая ветка метро находится в активной стадии строительства, Бирюлевская — в стадии проектирования, а на Рублево-Архангельской уже приступили к активной фазе работ.