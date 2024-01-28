Участок с сараем на Рублевке ушел с молотка за 240 млн рублей

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Участок площадью 15 соток на территории подмосковной Рублевки, на котором из строений расположен только сарай, ушел с молотка за сумму порядка 240 млн рублей, сообщил один из участников торгов Михаил Жуховицкий на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Земля расположена в закрытом поселке Петрово-Дальнее, где находятся пансионат Управделами президента и бывшая дача Никиты Хрущева. Торги по приватизации начинались с суммы в 15 млн рублей.

Неожиданно на торгах по приватизации от государства вышел крохотный участок в 15 соток. Вытянутый, как сопля, шириной 10 метров, еще и кривой. Но это неважно, так как дома с землей в этом месте от 250 млн. А тут вдруг маленький пустой участок. <...> Я очень обрадовался, что оценка — 15 млн рублей, — рассказал участник торгов.

Жуховицкий добавил, что участок закрыт. По его словам, никого не пускают на него посмотреть, поскольку поселок оцеплен двойным кольцом, в том числе сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО).

Ранее сообщалось, что в подмосковной деревне Раздоры в подвале дома на Рублевском шоссе загорелось бомбоубежище. Пожар произошел на территории Лесного. Хозяином участка является «человек из силовиков».