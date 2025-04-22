Участок московского метро закрыли для движения поездов В Москве остановили движение поездов от «Серпуховской» до «Южной» станции метро

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение поездов на участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена было временно приостановлено, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта. Там пояснили, что поезда не двигались от «Серпуховской» до «Южной» станции. Как сообщили NEWS.ru пассажиры, в настоящее время составы тронулись, но движутся медленно.

На Серпуховско-Тимирязевской линии (9) нет движения от «Серпуховской» до «Южной». В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, — говорится в сообщении дептранса.

В дептрансе пояснили, что на южном участке ветки возникла необходимость проверки состава. Там подчеркнули, что прилагают все усилия для восстановления движения на участке, и посоветовали воспользоваться альтернативными маршрутами.

Пассажиры сообщили, что причиной коллапса стало задымление. В дептрансе подтвердили, что движение на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено и вводится в график.

Ранее станция метро «Пушкинская» Фрунзенско-Приморской линии Петербургского метрополитена была временно закрыта на вход. Причиной стала внеплановая остановка эскалатора. На выход станция работала в обычном режиме.