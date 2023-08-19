Участников нападения на журналистов ВГТРК отправили в СИЗО

Фото: СК РФ по Москве

Двое мужчин, подозреваемых в нападении на журналистов ВГТРК в процессе съемки репортажа на юге Москвы, заключены под стражу, сообщил главк СКР столицы в своем Telegram-канале. Накануне по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По ходатайству следствия двум мужчинам, обвиняемым в воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов ВГТРК, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел 17 августа. Журналисты ВГТРК снимали репортаж в одном из жилых домов в столичном районе Бирюлево Восточное о «профессиональных соседях». Двое жителей квартиры избили их, хотя осознавали, что перед ними сотрудники СМИ, которые занимались законной профессиональной деятельностью. На следующий день нападавших задержали.

В начале июля в Грозном было совершено нападение на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова. Они прилетели в столицу Чечни на оглашение приговора Заремы Мусаевой по делу о нападении на полицейского. Медики диагностировали у журналистки закрытую черепно-мозговую травму, переломы кистей рук и ушибы мягких тканей, адвокат получил ножевое ранение в ногу.