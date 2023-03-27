Участники ДТП на западе Москвы разбежались с места происшествия Авария произошла на Кутузовском проспекте в Москве, некоторые участники ДТП сбежали

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На западе Москвы произошла авария с участием нескольких автомобилей. Некоторые участники происшествия сбежали с места ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По предварительным данным, в 21.44 на Кутузовском проспекте произошло ДТП, участники которого с места скрылись, бросив одну из автомашин, — рассказали правоохранители.

В главке добавили, что в настоящее время на месте происшствия работают сотрудники ГАИ и представители следственно-оперативной группы. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего.

В свою очередь департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале опубликовал видео происшествия. На кадрах видно, как сразу после аварии из двух автомобилей выбежали люди и скрылись в неизвестном направлении.

В дептрансе уточнили, что инцидент произошел в районе дома № 17 по Кутузовскому проспекту.

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