Участник СВО попросил у Путина помощи из-за угрозы получить 25-летний срок Бойцу СВО из Сербии грозит депортация из России и 25-летний срок на родине

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Участвовавшего в спецоперации сербского гражданина Александра Иокича могут выдворить на родину, тем ему грозит до 25 лет лишения свободы за наемничество, сообщает Telegram-канал Mash. Он записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину.

Иокич показал боевые награды, среди которых есть медаль «За освобождение Мариуполя». Доброволец отметил, что на протяжении трех лет ему отказывали в получении гражданства России. После расформирования его подразделения Иокичу объявили об увольнении.

Так как другие подразделения не стали подписывать с ним контракт, сербу грозит депортация. Боец подчеркнул, что хотел бы остаться в России и отстаивать интересы страны в зоне проведения СВО.

Ранее стало известно, что инвалиду Александру Дмитриеву пригрозили депортацией из-за указанной в его паспорте фамилии. После распада СССР пенсионер остался жить в Латвии, однако из-за проблем со знанием государственного языка ему отказывали в медицинской помощи. У мужчины проблемы со слухом и зрением — он ничего не слышит без слухового аппарата и полностью ослеп на один глаз. Пять лет назад он решил переехать в Москву к сыну Вячеславу, но из-за эпидемии коронавируса планы пришлось перенести.

В итоге гражданин Латвии прибыл в Россию уже после начала СВО. Однако у него возникли проблемы в МФЦ при получении справки для вида на жительство. Там его предупредили о возможной депортации, сославшись на то, что в его паспорте указана фамилия Дмитриевс, а в документах сына значится Дмитриев.