Участницу шоу о перевоспитании эскортниц задержали за бизнес на проституции Mash: участнице шоу «Рабы любви» грозит пять лет тюрьмы за бизнес на проституции

Фото: Социальные сети

Мишель Кузнецова

Telegram-канал Mash сообщает, что участницу реалити-шоу «Рабы любви» о перевоспитании девушек, предоставляющих интимные услуги, Мишель Кузнецову задержали в Москве за организацию бизнеса на проституции. По данным канала, ей может грозить до пяти лет тюрьмы.

По информации Mash, в конце ноября правоохранители во время рейда задержали девушку в одном из столичных борделей на Осеннем бульваре. Канал пишет, что Кузнецову подозревают не только в оказании секс-услуг, но и в их организации. В публикации также указано, что Мишель стала фигуранткой уголовного дела, сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Ранее в Санкт-Петербурге мужчина, угрожая 16-летней девушке сливом ее интимных фото, заставил ее заниматься проституцией. Злоумышленник познакомился с несовершеннолетней в Сети и после непродолжительного общения предложил обменяться интимными фото. Когда девушка отправила нюдс, мужчина начал угрожать ей публикацией снимков.

За свое молчание мужчина требовал выполнять различные приказы и снимать их на видео. Следом он потребовал от девушки встретиться с двумя мужчинами, с которыми она обязана была заняться сексом. От них потерпевшая получила 12 тысяч рублей. Позже сутенер потребовал от девушки 150 тысяч рублей, угрожая публикацией накопленного материала. Тогда девушка решила обратиться в полицию.