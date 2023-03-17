В 2016 году из-за него умер его же друг. Они вместе отдыхали, напились и Лачин его ударил. <...> После того, как ему сделали трепанацию, он после комы пришел в себя и, когда к нему пришла полиция и начала допрашивать, он ничего не рассказал. <...> Через год он порезал девушку. Слава богу, она осталась жива. У их знакомых был день рождения. Эта девушка сидела на лавочке рядом и сделала им замечание за шум. Имениннице был подарен в тот день нож-бабочка. В порыве агрессии он взял и порезал ее, — рассказала знакомая подозреваемого.