Убивший девушку в московском парке мигрант получил 20 лет колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима мигранта, который убил девушку на пробежке в московском парке, сообщает Telegram-канал «112». Вдобавок мужчина должен будет выплатить семье погибшей моральную компенсацию в размере двух млн рублей.

Суд приговорил мигранта, убившего девушку на пробежке в московском парке, к 20 годам колонии строгого режима. Кроме того, о​н должен будет выплатить семье погибшей два миллиона рублей в качестве моральной компенсации, — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала, инцидент произошел летом 2021 года на набережной Яузы. Уроженец Узбекистана заметил вышедшую на пробежку 33-летнюю девушку и начал к ней приставать. Когда она стала сопротивляться и кричать, мужчина задушил ее лосинами. На помощь прибежали сотрудники охраны парка, но спасти девушку они не успели. Осужденный попытался скрыться, прыгнув в реку Яузу, но его удалось отследить с помощью камер наблюдения. Они запечатлели мужчину после побега, когда он вернулся в ЖК, где делал ремонт. У погибшей осталось двое детей.

Ранее в Тюменской области вынесли приговор 31-летнему местному жителю за изнасилование 12-летней девочки в поезде. Мужчина осужден на восемь лет колонии строгого режима. По данным следствия, 27 декабря 2021 года злоумышленник и жертва ехали в плацкартном вагоне из Сургута в Екатеринбург. Там мужчина совершил преступление.