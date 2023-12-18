Убирающий снег в Подмосковье «Байден» попал на видео В Подмосковье дворники приклеили фото Байдена к трактору и расчистили снег

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске работники коммунальных служб приклеили ростовую фигуру президента США Джо Байдена к снегоуборочной технике и стали расчищать дорогу от снежных завалов, сообщает «360». Местные жители похвалили дворников за креативность.

Ранее на центральную часть России обрушился циклон «Ваня», который принес в столичный регион сильные снегопады. В Москве высота сугробов для 17 декабря достигла исторического максимума: высота снежного покрова зафиксирована на уровне 38 см. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, предыдущее достижение принадлежало 1941 году, когда в эту дату высота сугробов составляла 36 см.

Роскосмос показал, как выглядит циклон «Ваня», который не только принес рекордные снегопады в Центральную Россию, но и добрался до южных субъектов страны. Снимок сделал космический аппарат «Метеор-М». По данным госкорпорации, циклон появился над территорией Молдавии, после чего ушел к Балтийскому морю, где соединился с атлантическим циклоном.

16 декабря в российскую столицу пришло потепление, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, вся неделя для Москвы и центральной России будет теплой и слякотной. По прогнозу синоптика, повышение температуры ожидается уже в воскресенье.