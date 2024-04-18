Убийство в Москве из-за парковки: последние новости, поймали ли мигранта

Фото: t.me/moscowproc

Сотрудники правоохранительных органов продолжают искать мужчину по имени Шахин, который подозревается в убийстве мотоциклиста в Москве на Краснодарской улице. Какие последние новости об этом известны на вечер 18 апреля?

Что произошло

Преступление было совершено вечером 17 апреля в Москве. Около подъезда жилого дома на улице Краснодарской в Люблино мужчина ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако россиянин скончался от полученных ранений.

По данным СМИ, предполагаемый преступник, который нанес москвичу удар ножом, прибыл в Москву из Азербайджана. По информации издания, его зовут Шахин, ему 22 года. В России он находится нелегально. SHOT пишет, что в российской столице был объявлен план «Перехват» в связи с розыском убийцы.

По данным Mash, отца и друга Шахина задержали, сам подозреваемый вместе с братом скрылся на ВАЗ-2107 серого цвета, затем, вероятно, они пересели на черный BMW пятой серии, а затем убежали в неизвестном направлении.

«В квартире семьи на Краснодарской улице, где предполагаемый преступник жил со старшим братом и папой, сейчас обыски. Фото Шахина загрузили в систему распознавания лиц. Также проверяется законность нахождения в РФ всех фигурантов. Статью по этому делу ужесточили — теперь это убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений. По ней грозит до 20 лет лишения свободы», — рассказал источник.

Нож со следами крови, которым мигрант, вероятно, убил мотоциклиста в Люблино, нашли внутри черного BMW — его бросили в паре километров от места инцидента на улице Новороссийской, рядом лежал пистолет Макарова, передает Mash.

«По версии следствия, подозреваемый скрывается от погони вместе с братом. Их ищут по всей Москве. Нож отдали на экспертизу», — добавил источник.

Что рассказали в СК РФ

В ГСУ СК по Москве сообщили, что по поручению руководителя Главного следственного управления СК России по городу Москве Андрея Стрижова была создана следственно-оперативная группа, уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Первое управление по расследованию особо важных дел.

Фото: t.me/moscowproc

«К расследованию уголовного дела подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов. В рамках предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы по признакам преступления, предусмотренного пп. „и, ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий. Следователями столичного СК совместно с оперативными службами проводится обыск по месту жительства подозреваемого и иных лиц из числа его окружения», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что проверяется законность нахождения фигуранта и его родственников на территории столичного региона, а также законность получения ими гражданства Российской Федерации.

Также в СК РФ рассказали, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил Стрижову представить доклад о ходе расследования и установленных по делу обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Какой срок может грозить подозреваемому

Юрист Илья Русяев в беседе с NEWS.ru объяснил, что мужчине, которого обвиняют в убийстве москвича из-за замечания, может грозить пожизненное заключение.

«В зависимости от установленных судом отягчающих обстоятельств, ему может быть вменена либо часть первая (простое убийство, наказывается лишением свободы на 6–15 лет), либо часть вторая, пункт „и“ (убийство из хулиганских побуждений, наказание — 8–20 лет или пожизненное лишение свободы)», — пояснил Русяев.

По его словам, подобные действия подозреваемого являются тягчайшим преступлением против личности, за которое предусмотрена серьезная уголовная ответственность.

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