Стало известно, сколько убийца чиновницы Роспотребнадзора отсидит в колонии Убийцу чиновницы Роспотребнадзора приговорили к 17 годам колонии строгого режима

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Рустам Батырбеков

К 17 годам колонии строгого режима приговорили убийцу сотрудницы Роспотребнадзора Натальи Радченко, передает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы. Рустам Батырбеков убил женщину в сентябре 2023 года и забрал все ее ценные вещи.

В соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний суд окончательно назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы, с ограничением свободы на два года, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе.

Женщина была убита в одном из скверов на западе столицы. Мужчина напал на чиновницу на Истринской улице, дважды ударил ее по голове, а затем задушил. Спустя почти месяц после задержания Батырбеков признался следователям, что убил ради кражи мобильного телефона, а потом сбежал с места преступления. В момент преступления мужчина был пьян. Его отследили по камерам уличного видеонаблюдения.

Ранее прокуратура запросила пожизненный срок жителю Казани Радику Тагирову, обвиняемому в 31 убийстве на территории России. По версии следствия, мужчина совершал преступления с марта 2011 года по октябрь 2012-го в 15 регионах страны. Его жертвами были пожилые женщины.