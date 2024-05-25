Убийцей пожилой жительницы Москвы оказалась ее дочь Жительница Москвы поссорилась с пожилой матерью и зарезала ее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На западе Москвы по подозрению в убийстве пенсионерки задержана ее дочь, передает пресс-служба столичной прокуратуры в своем Telegram-канале. По предварительным данным, между ними произошел конфликт, его причины неизвестны.

В квартире жилого дома на улице Кастанаевской в ходе конфликта злоумышленница 1988 года рождения нанесла удар ножом своей матери 1969 года рождения, — указано в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая скончалась на месте происшествия до того, как ей успели оказать помощь. Возбуждено уголовное по статье об убийстве. Напавшая задержана, ей грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Ростовской области установили личность мужчины, который убил ученицу второго класса. По данным местных СМИ, им оказался бывший участник СВО, он признал свою вину. Мотивы злоумышленника неизвестны — сам он утверждал, что собирался передать девочку другим лицам, однако эта информация требует проверки, так как он не раз путался в показаниях.

До этого в подмосковных Химках около одного из баров произошла массовая драка, в результате которой погиб 38-летний мужчина. По предварительным данным, он получил удар ножом и вскоре после этого скончался. О задержании подозреваемого не сообщалось.