Убийца сотрудницы офиса микрозаймов получил 21 год колонии В Москве суд приговорил к 21 году колонии убийцу сотрудницы офиса микрозаймов

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Мосгорсуд приговорил к 21 году лишения свободы 46-летнего Дмитрия Перевозчикова, убившего сотрудницу одного из столичных офисов микрозаймов, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Москвы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

Кроме того, суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и еще 1,5 млн рублей в качестве возмещения морального ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил.

Преступление Перевозчиков совершил в июле 2022 года. Он пришел в офис МФО на Кожевнической улице, где брал кредит, и выстрелил из пистолета в голову 51-летней сотруднице. Та скончалась на месте. Убийца также намеревался похитить деньги, но не смог их найти. Он скрылся с места преступления, но вскоре был задержан полицейскими. Ему были предъявлены обвинения в убийстве и незаконном обороте оружия.

Ранее сообщалось, что в городе Гусь-Хрустальном Владимирской области вооруженный пистолетом мужчина ограбил офис микрофинансовой организации. Злоумышленника, которым оказался 24-летний безработный местный житель, задержали, на него завели уголовное дело по статье о разбое. Он находится под домашним арестом.