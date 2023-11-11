У впавшей в диабетическую кому москвички украли документы на квартиру

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве обокрали 58-летнюю жительницу района Очаково-Матвеевское, пока она находилась в диабетической коме, сообщает Telegram-канал SHOT. Похищены документы на квартиру и колье с сапфирами.

Как стало известно каналу, женщину госпитализировали в конце октября. Перед отъездом в больницу она отдала ключи от квартиры волонтерам, чтобы они присматривали за проживающими там 36 кошками и тремя собаками.

Некоторое время москвичка пребывала в состоянии комы, а когда пришла в себя, то попросила дочь проверить квартиру. В результате обнаружилась пропажа документов и украшения. Дочь москвички сообщила об этом в полицию. По ее мнению, кражу могли совершить волонтеры или соседи. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники обворовали народную артистку России Юлию Рутберг. Воры взломали замок и похитили 2 млн рублей и €7 тысяч. Кроме того, по словам сына артистки, были похищены ее драгоценности. Предполагается, что преступники заранее знали об отсутствии людей в жилище: Рутберг в это время находилась на гастролях. По подозрению в краже задержан гражданин Узбекистана, также разыскивается домработница актрисы.