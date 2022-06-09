У входа в московское метро обнаружили предмет, похожий на взрывчатку В Москве рядом со входом на станцию метро «Парк Победы» обнаружили нечто похожее на взрывчатку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве рядом со станцией метро «Парк Победы» обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство, пишет ТАСС. Отмечается, что подозрительный предмет был обнаружен примерно в 20 метрах от входа на станцию метро.

В 20 метрах от станции метро «Парк Победы» обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство, — говорится в сообщении.

По информации агентства, близлежащая территория оцеплена, на месте обнаружения неизвестного предмета работают кинологические службы. Движение по Кутузовскому проспекту не перекрывалось.

Ранее начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что девочка из Екатеринбурга попала в больницу после того, как неустановленный предмет разорвался у неё в руках. Представитель региональной полиции отметил, что ребёнок воспитывается в неполной семье мамой и бабушкой.