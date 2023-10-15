У трансгендера из «Холостяка» украли браслет от Cartier за 633 тысячи SHOT: у участника шоу «Холостяк» Заки Мусина украли браслет за 633 тысячи рублей

Фото: Соцсети

Участник шоу «Холостяк» Заки Мусин, известный сейчас как Заки Лаки, лишился браслета ювелирного дома Cartier стоимостью 633 тысячи рублей, пишет Telegram-канал SHOT. По информации канала, в момент происшествия блогер был в женском образе и нетрезв, а кражу могли совершить двое малознакомых ему молодых людей, которые приняли того за девушку.

Как сообщает SHOT, в ночь на 14 октября Мусин пришел в клуб в центре Москвы, где распивал алкоголь и познакомился с двумя мужчинами. Те вскоре пригласили его поехать к ним в гости, не догадываясь, кто перед ними на самом деле. Уже в квартире Мусину стало плохо и он уснул. Очнувшись, блогер обнаружил пропажу дорогостоящего браслета. По данным канала, когда он поинтересовался насчет браслета у хозяев квартиры, те предложили ему секс в обмен на украшение. В итоге Мусин сел в такси и уехал, а утром обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что из квартиры дочери актера Дмитрия Назарова домработница украла 4 млн рублей. Когда 23-летняя Арина Назарова вернулась домой, то наткнулась на беспорядок и разбросанные по всей квартире средства для уборки. Актриса вызывала 41-летнюю уборщицу Татьяну 7 октября. Женщина наводила у нее порядок в доме последние три года, а после случившегося просто перестала выходить на связь.