У «следователя» в Москве нашли пистолет и белый порошок МВД РФ: в Москве задержан лжеследователь с пистолетом и белым порошком

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На шоссе Энтузиастов в Москве полицейские задержали мужчину, выдававшего себя за сотрудника Следственного комитета, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. У подозреваемого нашли пистолет, патроны и пакетик с порошкообразным веществом.

Как отметила Волк, патрульные получили сигнал об использовании поддельных автомобильных номеров. По ориентировке они остановили подозрительную иномарку, ее водитель заметно нервничал и продемонстрировал удостоверение следователя-майора. Инспекторы заметили признаки фальсификации документа и решили обыскать водителя и машину.

В салоне транспортного средства сотрудники полиции нашли сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Среди прочего у злоумышленника обнаружили пистолет и патроны к нему. Изъятое направлено на исследование, — сообщила представитель МВД.

Задержанный отказался от медосвидетельствования, в его отношении составлены протоколы за подложные номера и установку спецсигналов. Отмечается, что по итогам проверки будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Дмитрове задержали мужчину, который голыми руками выбил стекло в такси и избил сидевшую за рулем девушку. Уточняется, что пострадавшая была глухой, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением насилия.