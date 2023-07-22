У штаба ОДКБ в Москве обнаружили висящий на ветке ящик с надписью «Радий»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подозрительный ящик с надписью «Радий» был обнаружен у штаба Организации Договора о коллективной безопасности в Москве, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, коробка висела на дереве рядом со зданием.

На место инцидента уже прибыли специалисты. Они изучают коробку с применением дозиметра. О других подробностях происшествия на данный момент неизвестно.

По данным Telegram-канала SHOT, находку, обернутую в пенопласт, обнаружил патруль. Отмечается, что надпись «Радий» на ней — заводская. По предварительной информации, ящик был сброшен на территорию штаба ОДКБ с применением парашюта.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил об обнаружении предмета, похожего на гранату, в Новой Москве. Взрывчатку нашли грибники, которые вызвали на место инцидента правоохранителей. Сотрудники спецслужб оцепили территорию на время исследования предмета.

Также подозрительный предмет был обнаружен рядом с торговым центром «Авиапарк» в Москве. По данным Telegram-канала SHOT, это может быть боеприпас. Уточняется, что находка была обнаружена во внутреннем дворе одного из домов на Ходынском бульваре.