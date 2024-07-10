У сбежавших миллиардеров из МВД арестовали активы в России У взяточников из МВД арестовали объекты недвижимости в России

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Суд наложил арест на объекты недвижимости и апартаменты в ЖК «Алые паруса» стоимостью более 50 млн рублей обвиняемых в получении крупной взятки сотрудников МВД, сообщил «Коммерсант», со ссылкой на материалы дела. Фигурантами дела стали бывший начальник отделения по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере Георгий Сатюков и его подчиненный Дмитрий Соколов.

Бывшим полицейским в октябре 2023 года заочно предъявили обвинения в получении крупных взяток (ст. 290 и 291.1 УК РФ). Их объявили в федеральный, а позже в международный розыск. Предположительно они скрываются за границей.

Следствие считает, что бывшие полицейские предоставляли «крышу» руководителю криптобиржи WEX Алексею Иванову. По версии следователей, действия Иванова нанесли клиентам биржи ущерб на сумму более 18 млрд рублей.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает бывшего сотрудника МВД РФ Георгия Сатюкова и его коллегу, которые фигурируют в деле о взятке в размере 4,9 миллиарда рублей. Как отмечает «Коммерсант», это рекордная взятка за всю историю ведомства. До этого рекорд сохранялся за бывшим полковником МВД Дмитрием Захарченко. Его приговорили к 16 годам заключения за незаконное получение 1,4 миллиарда рублей.