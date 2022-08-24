У посольства США в Москве появились листовки с изображением мин «Лепесток» Изображения противопехотных мин «Лепесток» появились на тротуаре у посольства США и у дипмиссии Франции в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Изображения противопехотных мин «Лепесток» появились на тротуаре у посольства США и у дипмиссии Франции в Москве, сообщает РИА Новости. В наклеенных на тротуаре и бетонных блоках листовках отмечается, что украинские войска используют эти мины в Донбассе против мирного населения.

Украина продолжает использовать «Лепестки» против мирных жителей, — гласит текст на наклейках.

QR-код на листовках ведет на сайт petalsinblood.com («Лепеcтки в крови»), на котором на английском и русском языках содержится призыв оcтановить применение мин, а также опубликованы фотографии поcтрадавших мирных жителей.

Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими военными кассетных боеприпасов, снаряженных минами «Лепесток», в городах республики. При этом Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 2 августа сообщил о передаче организации информации о минировании гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Он отметил, что эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.