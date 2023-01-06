Дмитрий Киселев вышел на пикет в поддержку Касема к посольству Латвии

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В Москве около посольства Латвии проходят пикеты в поддержку задержанного в Риге шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема с призывом освободить журналиста. Там собрались коллеги Касема, в том числе, генеральный директор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев. Видеокадрами с мероприятия поделилось издание «Sputnik Ближнее зарубежье».

Мы пришли в знак солидарности с нашим арестованным товарищем, журналистом в Латвии, в Риге Маратом Касемом. Мы собрались, чтобы призвать освободить нашего товарища. И сказать всем: «Свободу Марату Касему!» — обратился к присутствующим Киселев, держа в руках плакат «Руки прочь от российских журналистов».

Помимо этого, в мероприятии принимает участие член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина. По ее словам, журналиста преследуют за мнение, которое «отличается от мнения прибалтийских властей».

Касем имеет гражданство Латвии. Последние несколько лет он живет и работает в Москве в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит «Sputnik Литва». В конце декабря журналист приехал в Ригу по семейным обстоятельствам, где его задержали.

5 января стало известно, что рижский суд заключил его под стражу. Сейчас Касем находится в рижской Центральной тюрьме. По данным Службы госбезопасности Латвии, правоохранительные органы вменяют ему «нарушение санкций ЕС» и шпионаж.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку после задержания спецслужбами Латвии шеф-редактора «Sputnik Литва».