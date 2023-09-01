У пассажира во Внуково обнаружили в багаже 12 задохнувшихся лисиц

Фото: Then Chih Wey/Xinhua/Global Look Press

Детеныш фенека

В багаже прибывшего в московский аэропорт Внуково из Египта пассажира обнаружили двенадцать мертвых лисиц, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям. По данным ведомства, в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении.

При проведении физического контроля были обнаружены миниатюрные лисицы (фенеки) в количестве 12 голов, не подающие признаков жизни: роговицы глаз мутные, на свет зрачки не реагируют. Констатирована смерть, — говорится в сообщении.

Уточняется, что на животных отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы, также не было разрешения Россельхознадзора на ввоз.

Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» приводит подробности инцидента. Отмечается, что животные задохнулись во время полета. Из Каира вез их 39-летний россиянин.

Пассажир рассказал, что купил лисиц за $600 на рынке в Каире, а ранее уже привозил в страну экзотических животных — для эстетического удовольствия и из профессионального интереса. Видимо, раньше ему удавалось ввезти животных в Россию живыми, — отмечается в публикации.

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