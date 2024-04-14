Пассажир такси с мефедроном попался полиции в Москве Пассажира такси задержали с двумя килограммами наркотиков в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На юго-западе Москвы правоохранители нашли у пассажира такси более двух килограммов мефедрона, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры. По предварительным данным, 27-летний мужчина получил от сообщника данные о месте, где находится крупная партия наркотика весом 998 граммов.

Он забрал запрещенное вещество из тайника и должен был разделить его на несколько частей и продать в разных частях города. Однако преступный умысел гражданин довести до конца не смог, так как был задержан силовиками, которые остановили машину такси.

В квартире обвиняемого на улице Первомайской было обнаружено еще более 1,3 килограмма мефедрона и 57 свертков уже разделенного наркотика весом менее одного грамма каждый, которые он планировал продать через тайники в столице.

Черемушкинская межрайонная прокуратура избрала меру пресечения в виде заключения под стражу для обвиняемого в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Дело фигуранта находится под контролем прокуратуры, — говорится в сообщении.

Ранее в Подмосковье сотрудники правоохранительных органов изъяли у подозреваемых около 100 кг мефедрона. Представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что задержаны двое подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.