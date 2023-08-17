У Останкинской башни произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что у Останкинской башни произошло ДТП с участием автомобиля Росгвардии. Обе машины повреждены, на месте находятся полицейские и машина скорой помощи. О пострадавших не сообщается.

Канал уточнил, что авария произошла на пересечении улиц Академика Королева и Новомосковской.

Ранее Telegram-канал Ni Mash сообщал, что в Нижнем Новгороде пьяный начальник полиции Пильнинского района Андрей Зимин сбил на «Ниссане» 13-летнего подростка, который ехал на мопеде. По информации канала, мальчик выжил, его доставили в больницу с черепно-мозговой травмой. Правоохранительные органы проводили проверку. Отмечается, что полицейский решил обогнать мопед подростка, не справился с управлением и случайно зацепил его. Впоследствии выяснилось, что мальчик ездил на незарегистрированном транспортном средстве без прав.

До этого сообщалось о том, что восемь человек, включая ребенка, получили травмы при столкновении легкового автомобиля и автобуса в Нижегородской области. ДТП произошло в Балахнинском муниципальном округе недалеко от поворота на Дзержинск. Пострадавшие, в том числе водитель автобуса, были направлены на амбулаторное лечение. Кроме того, спасателям пришлось деблокировать водителя легкового автомобиля.