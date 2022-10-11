В офисе Альфа-Банка в Москве нашли подозрительный предмет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возле банкомата в офисе Альфа-Банка на юго-востоке Москвы обнаружили подозрительный предмет, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы столицы. По словам источника, на место опасной находки вызвали кинологический расчет.

В офисе Альфа-Банка на улице Зеленодольской возле банкомата найден подозрительный бесхозный пакет, — сказал собеседник агентства.

В начале октября в Москве злоумышленник бросил петарду в банкомат, находящийся у выхода со станции «Нагатинская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее в Москве закрыли станцию метро «Владыкино». Отмечалось, что на станции мужчина случайно разбил банку с бромом возле входа. Для очистки станции на место прибыли специалисты для дезактивации и промывки места разлива брома.

В сентябре логистический центр «Почты России» в Новой Москве эвакуировали из-за обнаруженной в посылке артиллерийской мины. Из центра вывели 10 человек, на месте работали правоохранители и взрывотехники.