У обвиняемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие RT: в квартире подозреваемой в торговле людьми матери 15 детей нашли оружие

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов Москвы провели обыски у местной жительницы, которую подозревают в торговле людьми. Как сообщил RT один из жильцов дома, где проживает задержанная, в квартире многодетной матери обнаружили газовый пистолет и муляж гранаты.

Собеседник журналистов заявил, что никогда не видел детей подозреваемой. По его словам, эта квартира могла быть не постоянным местом жительства женщины, а лишь «перевалочным пунктом». Другие соседи рассказали, что видели маленьких детей, которых она водила в детский сад восемь лет назад, однако в последнее время в районе дома она не появлялась. Жильцы предположили, что в квартире могли проживать ее старшие дети.

Ранее столичная прокуратура заинтересовалась многодетной матерью после того, как в крови одного из ее 15 детей нашли препарат, запрещенный к применению при его болезни. По факту умышленного причинения вреда здоровью было возбуждено уголовное дело. В ходе проверки обнаружилось, что женщина подделала документы о родстве с некоторыми несовершеннолетними детьми. Генетическая экспертиза подтвердила факт отсутствия родства между москвичкой и ее пятью детьми. После этого она стала фигуранткой еще одного уголовного дела.