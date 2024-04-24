У обвиняемого в похищении Авраама Руссо появился шанс на оправдание «Коммерсант»: обвиняемый в похищении Авраама Руссо добивается прекращения дела

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Мосгорсуд одобрил прошение защиты обвиняемого в похищении исполнителя Авраама Руссо и покушении на него Тархана Эльдукаева о повторном рассмотрении запроса о прекращении дела, сообщает «Коммерсант». Адвокат Роберт Зиновьев рассказал изданию, что срок давности по делам давно истек.

Юрист отметил, что дело о похищении звезды возбудили в 2004 году, покушение начали расследовать в 2006 году.

Покушение на Авраама Руссо произошло в 2006 году. Тогда группа людей расстреляла его джип. Музыкант получил ранения в области голени, бедра и поясницы. Позднее заочное обвинение в покушении на убийство было предъявлено владельцу Черкизовского рынка в Москве Тельману Исмаилову. Стрелял, по данным следствия, Михаил Демкин, а помогали ему скрыться глава риелторского агентства Алексей Трясников и бывший таксист Виталий Джура.

Ранее Гагаринский суд Москвы приговорил к девяти годам Василису Маслову, возглавлявшую частную школу «Русский Гарвард». Уточняется, что она проходила главной подозреваемой по делу о покушении на Светлану Хананашвили — жену бывшего любовника. В преступлении также замешаны ее бывшие ученики Николай Фролов и Ирина Погарченко, они также были признаны виновными и получили пять и 4,5 года лишения свободы соответственно.