У бизнесмена в Москве похитили три бутылки элитного коллекционного вина Злоумышленники украли у москвича три бутылки вина Sassicaia на 420 тысяч рублей

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Telegram-канал SHOT сообщает, что у бизнесмена из Москвы украли три бутылки элитного коллекционного вина Sassicaia. Общая стоимость похищенного оценивается в 420 тысяч рублей. После обнаружения кражи предприниматель обратился в полицию. Ведется розыск злоумышленников.

Канал отмечает, что предприниматель занимается строительством жилых и нежилых зданий. Приехав в свой загородный дом в Мытищах, он обнаружил пропажу трех бутылок элитного вина. Кроме того, у бизнесмена украли часы Rolex, вместо них была оставлена подделка. Общий ущерб составляет 2,4 млн рублей.

Ранее у бывшего главы управы московского района Северное Медведково Бориса Трофимова похитили крупную сумму денег и дорогие часы, которые он хранил в сейфе в собственной квартире. На месте украденного грабитель оставил фальшивые денежные купюры и поддельные часы.

Экс-глава управы обнаружил подмену на фальшивки днем 9 августа, после чего сразу обратился в полицию. Трофимов заявил, что у него украли около $68 тысяч и €4 тысячи. Часы, также ставшие добычей злоумышленника, экс-чиновник оценил в $50 тысяч.

В квартире с экс-главой управы также проживала его дочь. Потерпевший подозревал в краже возлюбленного своей дочери, который также имел доступ к сейфу. Позднее полиция задержала молодого человека, у него изъяли украденные деньги. В отношении него возбудили уголовное дело.