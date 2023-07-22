У московского ТЦ изымают техническую документацию после прорыва труб СК изымает техническую документацию в ТЦ «Времена года» в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники столичного Следственного комитета изымают техническую документацию в торговом центре «Времена года», говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Специалисты намерены установить ответственных за эксплуатацию и обслуживание ТЦ.

Следователями столичного Следственного комитета изымается техническая документация. В рамках уголовного дела устанавливаются лица, ответственные за эксплуатацию и обслуживание здания, — сообщили в столичном СК.

Ранее в московском ТЦ прорвало трубу с горячей водой, в результате чего погибли четыре человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По словам представителей ТЦ, прорыв трубы произошел в магазине «Глобус Гурмэ». После ЧП сотрудники гастронома оказались заблокированы в помещении.

По предварительным данным, причиной прорыва стало несвоевременное обслуживание системы водоснабжения. Как предположил эксперт по выживанию Михаил Макеев, руководство ТЦ также не отработало способы эвакуации людей, в результате чего инцидент привел к гибели сотрудников.

Очевидцы происшествия также подтвердили, что после прорыва трубы не сработала сигнализация. Многие посетители «Времен года» узнали о ЧП из новостей.