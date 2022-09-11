У медведя с Диксона обнаружили металл в груди и перелом ребер У доставленного в Москву с острова Диксон медведя обнаружили множественные ранения картечью

Фото: Денис Кожевников/ТАСС

Раненый белый медведь, доставленный в столицу с острова Диксон в Красноярском крае, прошел томографию. У животного обнаружены металл в груди, ранения головы и позвоночника, а также перелом ребер, сообщила в своем Telegram-канале гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Мы получили результаты томографии. Картина, мягко говоря, нерадужная. У медведя множественные ранения картечью или дробью: металл обнаружен в грудной полости, задета голова и позвоночник, — написала она.

Акулова добавила, что у медведя также выявлен обширный миозит (воспалительное поражение скелетной мускулатуры. — NEWS.ru). Предположительно, причиной стал боковой удар.

Руководитель зоопарка отметила, что, несмотря на травмы, медведь «выглядит бодрячком» и у него хороший аппетит.

Раненого краснокнижного медведя обнаружили без сознания возле жилых домов на Диксоне 3 сентября. По словам местных жителей, он самостоятельно вышел к людям за помощью. Сначала животное отправили в Норильск, а оттуда — в Москву.

Директор столичного зоопарка пообещала, что для выздоровления медведя будет сделано все возможное.