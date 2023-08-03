У летевшего из Москвы в Киргизию самолета отказал двигатель

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Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим рейсом Москва — Ош (Киргизия), говорится в Telegram-канале Aviaincident. По информации канала, у борта отказал двигатель.

При снижении воздушного судна произошел отказ двигателя номер один, — говорится в сообщении.

На борту самолета находились 170 пассажиров. Экипажем было принято решение продолжить следование и осуществить посадку в аэропорту назначения. Самолет успешно приземлился в Киргизии, никто из пассажиров не пострадал. Уточняется, что борт принадлежит авиакомпании «Сибирь».

Ранее на территории аэропорта Ван-Наис вблизи Лос-Анджелеса произошло крушение одномоторного самолета. В результате авиакатастрофы погибли два человека. По информации телеканала ABC7, перед падением борт ушел в крутое пике. При столкновение с землей он загорелся.

В международном аэропорту столицы Сомали Могадишо тем временем разбился пассажирский самолет. В результате происшествия пострадали несколько человек. На опубликованных кадрах видно, что во время посадки самолет врезался в бетонный барьер, установленный на границе взлетно-посадочной полосы с морем.