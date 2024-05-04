Москвичку с редким синдромом брюшной жабы два года ошибочно лечили от рака

У жительницы Москвы, которую в течение двух лет ошибочно лечили от рака, был обнаружен редкий синдром — брюшная жаба, сообщил врач-хирург доктор медицинских наук Борис Руденко, слова которого приводит Lenta.ru. Женщина обратилась к медикам два года назад с жалобами на боли в животе, потерю веса и расстройства желудочно-кишечного тракта.

Врачи подозревали у пациентки рак, но после тщательного обследования был диагностирован атеросклероз чревного ствола. Кровеносный сосуд и его ветви отвечают за кровоснабжение нескольких органов в брюшной полости.

Состояние пациентки также известно как брюшная жаба, аналогично грудной жабе — стенокардии. Это редкое заболевание вызывало приступы боли в области живота из-за недостаточного кровотока в органы брюшной полости. Женщине провели уникальное хирургическое вмешательство, установив стент в чревной ствол — специальную конструкцию для поддержания нормального кровотока в сосуде. Ошибка врачей могла привести к тромбозу.

Ранее врачи Елизаветинской больницы прооперировали 34-летнего петербуржца, в черепе которого застрял металлический крюк для буксировки автомобиля. Экстренная операция длилась три часа. За это время хирурги провели трепанацию черепа и удалили крюк.