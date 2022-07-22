У экс-инспектора ГИБДД заберут незаконное имущество на 130 млн рублей Генпрокуратура потребовала изъять имущество на 130 млн рублей у бывшего инспектора ГИБДД

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генпрокуратура России подала иск в Лефортовский районный суд Москвы об обращении в доход государства 23 объектов имущества стоимостью 130 млн рублей, оформленных бывшим инспектором ГИБДД Сергеем Кузнецовым на себя и своих родственников. Кроме того, в банковских сейфах Кузнецова обнаружены около €24 тысяч, $60 тысяч и более 48 млн рублей.

Сотрудник правоохранительных органов в период прохождения государственной службы приобрел и оформил в свою собственность, а также на своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых расположены в Объединенных Арабских Эмиратах и Республике Болгария, и автотранспортное средство. Рыночная стоимость объектов составляет почти 130 млн рублей, — сказано в сообщении.

Ранее Сыктывкарский городской суд принял решение обратить в доход государства таунхаус и земельный участок, купленные бывшим главой МВД Коми Виктором Половниковым на неподтверждённые доходы. Недвижимость Половников оформил на кузину супруги, объяснив потраченные на недвижимость средства тем, что якобы взял в долг деньги у знакомых бизнесменов. В итоге Половникова осудили на девять лет лишения свободы за получение взятки в 14 млн рублей и лишили звания генерал-майора полиции.