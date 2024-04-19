Тысячи тараканов устраивают трапезу на люках в московском районе Зябликово Жители района Зябликово в Москве пожаловались на полчища тараканов у дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В московском районе Зябликово местные жители пожаловались в префектуру на тысячи тараканов, которые по ночам выползают на люк и доедают корм, оставленный для голубей. Видео с места трапезы насекомых опубликовало сообщество «М125». По словам автора съемки, люк находится поодаль от детской площадки.

Напротив шестого подъезда дома 41к1 на Шипиловской, рядом со входом на детскую площадку, из теплотрассы каждый вечер выползают тараканы. Днем там кормят голубей. Соседи боятся, что скоро появятся крысы, — написал озабоченный горожанин.

В префектуре на жалобу отреагировали. Там рассказали, что пищу с люка убрали, но применить химикаты не могут. Из-за них могут пострадать и люди, и животные.

Добрый день! Провели работы по уборке мусора, применить химикаты мы не можем, так как могут пострадать животные и сами люди, — ответил аккаунт префектуры под публикацией.

Пользовательница Юлия Борзова напомнила местным жителям, что птиц не стоит кормить хлебом, пшеном и тем более какой-либо домашней едой — супом, макаронами или оливье. Для подкормки пернатых подходят зерно и семечки.

Ранее пациентка детской инфекционной больницы Барнаула рассказала о ночевке в палате, полной тараканов. Туда она попала вместе с сыном. В первые сутки при наступлении ночи со всех сторон начали ползти тараканы. Бороться с насекомыми пришлось всю ночь, отгоняя их с фонариком в руках.