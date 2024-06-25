Тяжелый нокаут на севере Москвы попал на видео Прокуратура выясняет обстоятельства драки с нокаутом на севере Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Савеловская межрайонная прокуратура взяла на контроль дело о конфликте на севере Москвы, сообщили в надзорном ведомстве российской столицы. Пресс-служба опубликовала запись с камеры наружного наблюдения, которая запечатлела, как мужчина бьет оппонента по лицу кулаком, от чего тот падает на землю. По данным прокуратуры, пострадавшему понадобилась медпомощь.

Вечером на улице Новопесчаная 29-летний злоумышленник в ходе конфликта умышленно нанес один удар в область лица своему оппоненту, от которого последний упал на асфальт. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь, он был госпитализирован, его здоровью причинен тяжкий вред, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что студенты из Индии устроили массовую драку в Уфе возле здания Верховного суда Башкирии. В конфликте участвовали 15 человек. На кадрах, опубликованных каналом, видна толпа молодых людей. В какой-то момент начинается потасовка. На зачинщиков составили административный протокол за мелкое хулиганство. По предварительным данным, ссора возникла из-за долга.

Перед этим на видео попал конфликт муниципального депутата округа Молжаниновский в Москве Романа Гаврилова с местным жителем. Народный избранник несколько раз толкнул оппонента за то, что тот хотел взять песок для установки вазона для памятных свечей в честь воинов Великой Отечественной войны. Также депутат сломал мужчине две лопаты и перевернул тележку с песком.