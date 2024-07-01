«Тяжелейшая ситуация»: москвичам предрекли опасные «египетские ночи» Синоптик Вильфанд предупредил москвичей об аномальной жаре по ночам

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Москвичей ждут аномально жаркие ночи, которые можно сравнить с египетскими, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре с NEWS.ru синоптик уточнил, что в спальных районах минимальные значения температуры достигнут 20 градусов, а в центре — 23–25 градусов.

Высокие температуры прогнозируются в Москве ночью. Если в спальных районах минимальное значение — 20–21 градус, в центре города — 23–25 градусов. Это тяжелейшая ситуация. Можно шутить по этому поводу, говоря про «египетские ночи» или подобрать другую метафору, — пояснил эксперт.

При этом он подчеркнул, что такая температура представляет для людей опасность. По словам синоптика, человек просто не может восстановиться ночью после дневного зноя. Как подчеркнул Вильфанд, такая ситуация сохранится до 4 июля включительно.

Человек не восстановится ночью после дневного зноя. Это просто опасная ситуация. А началось это уже с субботы и продлится до четверга включительно, — заключил синоптик.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов ранее напомнил, что в жаркую погоду работник может перейти на удаленку. Парламентарий уточнил, что для сотрудников транспортной сферы на время аномально высокой температуры нужно разрешить тонирование передних боковых стекол.