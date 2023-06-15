«Тут кипиш»: в Москве в строящемся ЖК произошел крупный пожар В Москве в строящемся ЖК на Амурской улице произошел крупный пожар

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В строящемся жилом комплексе на Амурской улице в Москве загорелись строительные материалы, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного МЧС России. Площадь пожара составила 20 кв.м. Пострадавших нет.

Амурская улица, строение 11. Произошел пожар на площади 20 кв.м. Горели строительные материалы. В 11:12 возгорание полностью ликвидировано. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», открытое пламя едва не добралось до спецтехники.

Жестко вообще, смотри, пожар! Вообще жжет. Тут кипиш, кипишуют, — рассказал один из строителей.

13 июня в Москве началась эвакуация посетителей и сотрудников рынка «Садовод» из-за пожара. Задымление произошло в восьмом ряду. Площадь пожара составила 20 кв. м. Причины возгорания не уточнялись. Один человек пострадал при пожаре. Он отравился продуктами горения. В Сети также появились кадры открытого горения в одном из отделов с одеждой.

Ранее «Садовод» горел 27 мая. Площадь возгорания в тот день составила 50 кв. м, происшествие обошлось без пострадавших. Прибывшие на место пожарные установили, что возгорание произошло на третьем этаже рынка, огнем были охвачены три павильона.