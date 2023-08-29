Тушение пожара на Площади трех вокзалов в Москве сняли с воздуха

Фото: NEWS.ru

В Сети опубликовано видео тушения сильного пожара на Площади трех вокзалов в Москве. На кадрах видны густые столбы дыма, охватившие здание.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточнил, что площадь возгорания увеличилась до 600 кв. м, на место ЧП направлен пожарный поезд.

Ранее ГУ МЧС России по городу Москве рассказали NEWS.ru, что сообщение о возгорании поступило в 17:30. Пожарные выехали на место, подробности уточняются.

До этого сообщалось, что ночью 28 августа на северо-западе Москвы злоумышленник поджег участок мирового судьи № 160. Огонь вспыхнул в кабинете секретаря судьи. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров. После того как в здании начался пожар, сработала сигнализация, охранник сразу вызвал пожарных. После тушения в кабинете секретаря обнаружили полулитровую бутылку с фитилем.

Также сообщалось о возгорании на Рублевском шоссе. Там дотла выгорели три автомобиля. Инцидент произошел ночью 29 августа возле дома № 97. Общая площадь возгорания составила девять квадратных метров.