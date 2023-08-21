Александр Блинов

Трупы женщины и ее мужа выловили в Москве-реке около «Зарядья» «112»: тела супружеской пары обнаружили в Москве-реке в районе парка «Зарядье»

21 августа 2023 в 20:23

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Оперативные службы в районе парка «Зарядье», где в Москве-реке обнаружены тела погибших диггеров