В Москве-реке в районе парка «Зарядье» обнаружили труп 64-летней женщины, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, там же нашли тело ее 63-летнего супруга, вместе с которым она участвовала в экскурсии по коллекторам.
Как сообщает «112», супружеская пара родом из Санкт-Петербурга, но в последнее время проживала в Московской области. Предварительно установлено, что 20 августа муж и жена отправились на подземную экскурсию в центре Москвы.
По данным Telegram-канала SHOT, тело Елены Ф. достали из Москвы-реки спустя несколько часов после того, как в воде обнаружили тело ее мужа Андрея. Они стали пятым и шестой погибшими участниками экскурсии по коллекторам, чьи тела уже удалось найти. Также в числе жертв 34-летняя женщина, две 15-летних девочки и 17-летний подросток. Согласно информации канала, спасатели продолжают поиски предполагаемого экскурсовода Константина Ф., а также руководителя PR-службы компании «Ланит» Дмитрия М., предположительно, взявшего с собой на экскурсию дочь и племянника.
По данным источника РИА Новости, всего в экскурсии по подземным коллекторам в Москве, проходившей 20 августа, во время которой начался ливень, участвовали восемь человек. СМИ писали, что группа проходила по подземному коллектору реки Неглинки, вошла в отстойник в районе Цветного бульвара и в последний раз выходила на связь у станции метро «Трубная».