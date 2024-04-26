Труп утопленника выловили в Нескучном саду в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Около Пушкинской набережной в центре Москвы обнаружили утонувшего человека, сообщает телеканал «360». Спасатели извлекли тело из воды в Нескучном саду.

По информации канала, охрана Нескучного сада обратилась в экстренные службы в пятницу, 26 апреля, в 09:40. Они сообщили об обнаруженном теле. На место происшествия были направлены дежурная служба поисково-спасательной станции «Крымский мост», полиция и скорая медицинская помощь. Информация о найденном трупе подтвердилась. Его достали из воды на поверхность. Обстоятельства смерти сейчас выясняются.

Ранее мать погибшего в реке Сакмаре мальчика извинилась перед ним в социальных сетях. Известно, что родительнице 24 года. В день трагедии она вместе с подругой и двумя детьми пришла на берег реки отдохнуть. Они потеряли ребенка из вида, не смогли его найти самостоятельно и вызвали спасателей. Позднее ребенок был найден мертвым.

Также сообщалось, что в бурятском селе Бичура в реке обнаружили тело восьмилетнего мальчика. Он ушел гулять на детскую площадку 16 апреля и не вернулся. В его поисках участвовали полицейские, волонтеры и местные жители.