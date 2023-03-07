Труп мужчины нашли в диване в московской квартире

Фото: СК РФ

В квартире в Можайском районе Москвы был найден труп мужчины, сообщает столичный главк СКР. По данным полиции, тело принадлежит хозяину квартиры. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Говрова в городе Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры, — говорится в сообщении.

Труп, завернутый в черный пакет, был найден в диване.

Ранее бизнесмен из Санкт-Петербурга обнаружил в своем номере отеля в Москве мертвую супругу. Рядом с ней лежала записка с посланием «Не смог вас разбудить. Спасибо за вечер» и неизвестным номером телефона. Полиция устанавливает причины смерти женщины.

3 января в Москве в одном из номеров отеля Vertical Boutique нашли мумифицированное тело женщины. Погибшую обнаружили на кровати в одном белье без явных следов насильственной смерти. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить ее личность — ей оказалась 34-летняя жительница Тюмени. Сколько тело пролежало в номере, неизвестно.