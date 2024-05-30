Труп и трое раненых: тренер в приступе ревности махал ножом без разбора

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Один труп и трое пострадавших с резаными ранами — таков исход поножовщины, случившейся в ночь на 30 мая в Хорошевском районе Москвы. Причина ЧП — ревнивый бодибилдер. NEWS.ru собрал все, что известно о ночной резне к этому часу.

Разговор с ножом

В ночь на 30 мая 26-летний уроженец Владивостока по имени Кельвин пришел выяснять отношения с бывшей девушкой Вероникой. Пришел он домой к ее новому бойфренду — в квартиру в Хорошевском районе столицы. Именно туда девушка переехала после расставания с молодым человеком.

Вместо разговора случилось страшное. Кельвин нанес множество ударов ножом новому ухажеру экс-подруги, а после начал резать ее саму. Вероника выбежала из квартиры на улицу, но абьюзер догнал ее и продолжил наносить удары.

В этот же момент Кельвина попытался задержать полицейский, которого тот полоснул ножом. Вырвавшийся зачинщик поножовщины забежал в ближайший круглосуточный магазин «Магнолия» и с окровавленным ножом направился к кассиру. Мужчина попытался взять сотрудницу магазина в заложники и даже порезал ее, после чего полицейские открыли по злоумышленнику огонь.

С травмами Кельвина доставили в больницу. Туда же отправились кассир магазина и бывшая девушка мужчины. Раненый полицейский от госпитализации отказался. Позже в квартире нашли труп нового партнера Вероники.

В отношении нападавшего возбуждены дела по статьям «Убийство», «Покушение на убийство двух и более лиц», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов».

Вышла из комы и бросила

Журналисты выяснили, что 23-летняя Вероника и 25-летний Кельвин переехали в Москву из Владивостока вместе и много успели совместно пережить. В прошлом году пара попала в аварию во время отдыха в Таиланде. Молодой человек не пострадал, а девушка провела некоторое время в коме.

Предполагается, что после этого ЧП отношения двух людей дали трещину. Вероника рассталась с Кельвином, но тот не хотел ее отпускать и продолжал преследовать еще на протяжении полугода.

В телесюжете после аварии молодой человек говорил: «Я понял, что самое ценное у человека — жизнь. Жизнь твоих близких».

Криптопредприниматель и создатель пирамид

Убитый Кельвином мужчина — 39-летний Алексей Вайншель. В Сети он представлялся как Alex Freemеx. Он являлся криптобизнесменом и трейдером.

MK.RU пишет, что Вайншель активно занимался сделками с криптовалютой. Несколько раз он привлекался к административной ответственности за неуплату дорожных штрафов. Вместе с тем в Сети есть видеоролик, в котором Вайншеля обвиняли в создании финансовых пирамид. Из соцсетей мужчины ясно, что он не раз отдыхал в Таиланде.

Деревянная дверь в его квартиру на втором этаже многоэтажного дома сейчас опечатана. Соседи рассказали, что мужчина жил в этом доме с рождения.

Кайфолог и нутрициолог

Подозреваемый в убийстве Кельвин по образованию является медиком, как и Вероника. Известно, что он работал персональным тренером. В соцсетях молодой человек называл себя «нутрициологом и кайфологом» и обещал сделать «биохакинг всего тела» за один месяц.

В соцсетях Кельвин публиковал множество фотографий с голым торсом, на которых демонстрирует свой пресс. Такие же фотографии были и в социальных сетях его бывшей подруги.

Друг и сослуживец Кельвина по имени Игнат рассказал РЕН ТВ, что товарищ лечился от наркотической зависимости, в которую впал после расставания с девушкой.

«Кельвин попал с Вероникой в аварию, он много денег заплатил за ее лечение, она в коме долго лежала», — рассказал Игнат.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

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