Труп хищника обнаружили у детской площадки в Митино У детской площадки в московском Митино обнаружили мертвого сервала

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Сервал

Мертвого сервала нашли у детской площадки на улице Митинская в московском районе Митино, столичная прокуратура начала процессуальную проверку по факту находки, говорится на сайте прокуратуры Москвы. Сервал — это хищное млекопитающее семейства кошачьих и одна из самых редких пород домашних котов. Зверь имеет длинные лапы, длина тела может достигать 135 см.

Тушинская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга соцмедиа выявила публикацию об обнаружении 06 апреля 2023 года в непосредственной близости от детской площадки между домами по ул. Митинской местными жителям трупа хищного млекопитающего, предположительно сервала, — говорится в сообщении.

Причины смерти животного уточняются.

Ранее в пресс-службе регионального Росприроднадзора рассказали, что делать при встрече с Медведем. Там отметили, что после зимней спячки медведи очень агрессивны, а самки с детьми представляют особую опасность. Поэтому при встрече с хищным животным не следует близко подходить к нему, даже если это медвежонок.

В декабре 2022 года жители ЗАТО Фокино в Приморском крае столкнулись с прогуливающимся ночью тигром. Специалисты охотнадзора заявили, что хищник не представляет опасности для людей, ситуация была взята под контроль ведомства. Они отметили, что тигра отловят при возможности.