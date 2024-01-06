«Троицу» Рублева привезли в храм Христа Спасителя на Рождество

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Икону «Троица» Андрея Рублева доставили в храм Христа Спасителя, сообщает пресс-служба Русской православной церкви (РПЦ). Образ будет находиться там во время празднования Рождества.

Образ Святой Троицы был доставлен из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И. Э. Грабаря, где он находился под научным наблюдением в специальном помещении с климат-контролем, — отметили представители РПЦ.

Сейчас икону поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма. В дни празднования Рождества патриарх Кирилл совершит связанные с ней праздничные богослужения, подчеркнули в РПЦ.

Ранее протоиерея Алексея Уминского отстранили от служения и сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах. Бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уточнил, что это произошло после того, как священнослужитель РПЦ дал ему интервью, в котором призвал россиян не посещать церкви, где во время божественной литургии произносят молитву за победу русского воинства.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл до этого заявил, что национальная идея России заключается в искренней любви и преданности Родине. В этом контексте он добавил, что единая идеология стране не нужна.