Трое подростков избили до полусмерти мужчину на северо-востоке Москвы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Группа подростков избила 35-летнего прохожего на автобусной остановке на улице Милашенкова в Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Камеры видеонаблюдения засняли момент избиения. После того как мужчину избили до потери сознания, трое участников расправы сбежали. Потерпевший находится в больнице в тяжелом состоянии.

Избиение произошло ночью, когда подростки в возрасте 16–17 лет накинулись на стоявшего у остановки мужчину. Как уточнили в прокуратуре, это произошло «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений». Один из подростков сначала ударил прохожего в лицо, после чего другой набросился на него со спины. Мужчине удалось встать и отойти на несколько метров, однако они продолжили его избивать, пока тот не потерял сознание.

В прокуратуре уточнили, что один из ударов камнем пришелся по голове, также потерпевшего ранили ножом. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения.

Ранее СУ СК по Курской области возбудило уголовное дело о тройном убийстве в отношении местного жителя, который зарезал мать, жену и дочь. По данным ведомства, причиной преступления стали «внезапно возникшие неприязненные отношения» в семье. Сейчас мужчина задержан, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.