Московский ЦУМ обокрали на 130 тысяч рублей Трое мужчин украли из московского ЦУМа два головных убора за 130 тысяч рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве трое молодых людей украли из ЦУМа два головных убора общей стоимостью около 130 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «112». По данным канала, двоих злоумышленников удалось задержать, третий сбежал вместе с награбленным.

По данным канала, воры пришли в бутик бренда Brunello Cucinelli и пытались вынести шапку за 49 950 рублей и капор за 77 900 рублей, на выходе сработала антикражная рамка, охранники задержали двоих преступников, но третий смог убежать вместе с украденными вещами, сейчас его ищут правоохранители.

В августе во Владивостоке компания молодых людей с ребенком ограбила магазин телефонов в ТЦ «Универсам». Преступники взломали витрину со смартфонами, когда продавец ненадолго оставил прилавок без присмотра. На кадрах записи с камер видно, как один из злоумышленников смог вскрыть стеклянный стеллаж.

Ранее в Москве грабитель погиб во время совершения преступления в аптеке. Налетчик проломил стену аптеки, после чего украл деньги из кассы. Он попытался вылезти обратно на улицу, встав на витрину, но под ним проломилось стекло. В результате чего он получил глубокий порез. Врачи скорой помощи не смогли спасти жизнь злоумышленнику, он скончался от потери крови.