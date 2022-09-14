Трое мужчин напали на пассажира в московском метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве трое злоумышленников напали на 25-летнего мужчину в переходе станции метро «Выхино», избили и ограбили его, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Двоих преступников нашли менее чем за сутки, ведутся поиски третьего соучастника.



Сообщается, что злоумышленники избили мужчину, отобрали мобильный телефон и наличные деньги, после чего скрылись. Пострадавшего госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Двоих преступников вскоре задержали в Колокольниковом переулке. Ими оказались 19-летний и 29-летний приезжие. Похищенный телефон они продали, но в итоге аппарат вернули владельцу.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Один из задержанных заключён под стражу, второй находится под подпиской о невыезде. Материальный ущерб от их действий составил 30 тысяч рублей.

Ранее в Москве за разбой задержали 18-летнюю девушку, работавшую в кальянной. Сообщалось, что задержанная обманывала парней, с которыми знакомилась в приложении Tinder и приводила их в кафе, где им выставляли счёт на тысячи рублей. Однако один из них разгадал мошенническую схему, в результате чего в кафе произошла драка с сотрудниками кафе.

Один из сотрудников достал нож и нанёс потерпевшему несколько ударов кулаком по лицу. Известно, что у пострадавшего также забрали мобильный телефон, а девушка достала из его кармана банковскую карту и впоследствии списала со счёта порядка 95 тысяч рублей. Полиция задержала сотрудника кальянной и девушку. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении девушки — домашний арест.