Трое детей пострадали в ДТП на северо-западе Москвы

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Пять человек, в том числе трое детей, пострадали в дорожно-транспортном происшествии на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции столицы. По предварительным данным правоохранителей, водитель Mazda допустил столкновение с автомобилями Hyundai и Nissan.

По предварительным данным, на улице Народного Ополчения в районе дома 45 водитель, управляя автомобилем «Мазда», при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с автомобилями «Хендай» и «Ниссан». В результате дорожной аварии пострадали пять человек, среди которых три ребенка, — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые установят детали аварии. В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что надзорное ведомство Северо-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП.

Ранее автомобиль марки «Форд» сбил несовершеннолетнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу в районе Ростокино на северо-востоке Москвы. Уточняется, что ДТП произошло на улице Бажова. По данным прокуратуры, водителю, который был за рулем автомобиля, 33 года. Пострадавшая девочка 2011 года рождения.